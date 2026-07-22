Erste Schätzungen: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Ohka Kogyo äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 64,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 50,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 69,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 57,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,97 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 278,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 282,83 Milliarden JPY, gegenüber 237,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at