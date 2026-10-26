Tokyo Ohka Kogyo Aktie
WKN: 874239 / ISIN: JP3571800006
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyo Ohka Kogyo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tokyo Ohka Kogyo lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 76,89 JPY je Aktie gegenüber 70,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Tokyo Ohka Kogyo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,34 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 358,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 278,42 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 294,46 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 237,03 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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