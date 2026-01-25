Erste Schätzungen: Tokyo Ohka Kogyo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tokyo Ohka Kogyo wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 64,07 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 58,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Tokyo Ohka Kogyo 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 62,90 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokyo Ohka Kogyo 54,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 248,46 JPY im Vergleich zu 187,29 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 234,77 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 200,97 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at