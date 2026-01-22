Erste Schätzungen: TOKYO SEIMITSU stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOKYO SEIMITSU lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 131,20 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 113,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll TOKYO SEIMITSU nach den Prognosen von 5 Analysten 38,78 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,70 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 547,48 JPY, gegenüber 633,75 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 164,12 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 150,53 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at