WKN: 850796 / ISIN: JP3582600007

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono legt Quartalsergebnis vor

Tokyo Tatemono gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass Tokyo Tatemono für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,33 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 145,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 173,61 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 67,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 292,91 JPY je Aktie, gegenüber 315,50 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 477,83 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 463,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

