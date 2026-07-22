Tokyo Tatemono Aktie
WKN: 850796 / ISIN: JP3582600007
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokyo Tatemono wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono 29,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 40,38 Prozent auf 115,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono noch 82,13 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 309,56 JPY, während im vorherigen Jahr noch 283,08 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 531,81 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 474,59 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tokyo Tatemono Co LtdShs
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Tokyo Tatemono stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Tokyo Tatemono zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Tokyo Tatemono Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Tokyo Tatemono Co LtdShs
|18,00
|-3,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.