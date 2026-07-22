Tokyo Tatemono Aktie

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WKN: 850796 / ISIN: JP3582600007

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Tatemono wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono 29,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 40,38 Prozent auf 115,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono noch 82,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 309,56 JPY, während im vorherigen Jahr noch 283,08 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 531,81 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 474,59 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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