Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert Quartalsergebnisse

Tokyo Tatemono wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 51,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 68,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 14,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 107,99 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 126,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 309,28 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 283,08 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 524,27 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 474,59 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at