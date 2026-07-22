Erste Schätzungen: Tokyu Fudosan gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tokyu Fudosan äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,34 JPY gegenüber 42,72 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Tokyu Fudosan nach den Prognosen von 7 Analysten 299,39 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 287,98 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 142,69 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 135,45 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.374,90 Milliarden JPY, gegenüber 1.246,05 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at