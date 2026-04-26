Erste Schätzungen: Tokyu Fudosan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokyu Fudosan wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 41,44 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42,15 JPY erwirtschaftet worden.

Tokyu Fudosan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 476,15 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 127,89 JPY je Aktie, gegenüber 108,69 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.297,91 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.150,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at