Erste Schätzungen: Tokyu Fudosan präsentiert Quartalsergebnisse

Tokyu Fudosan wird sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tokyu Fudosan im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,93 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 31,36 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,29 Prozent auf 310,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyu Fudosan noch 259,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 127,65 JPY im Vergleich zu 108,69 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1.302,81 Milliarden JPY, gegenüber 1.150,30 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at