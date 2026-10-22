Tokyu Fudosan Holdings Aktie
WKN DE: A1W44J / ISIN: JP3569200003
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyu Fudosan stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tokyu Fudosan lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 28,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,20 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 297,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 303,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 145,81 JPY je Aktie, gegenüber 135,45 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1.412,75 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.246,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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