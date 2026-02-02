Erste Schätzungen: Toll Brothers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Toll Brothers wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,11 USD je Aktie gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden USD gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,44 Milliarden USD, gegenüber 10,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at