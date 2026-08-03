Erste Schätzungen: Toll Brothers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toll Brothers lädt voraussichtlich am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,92 USD je Aktie gegenüber 3,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 11,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,62 Milliarden USD gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,80 USD je Aktie, gegenüber 13,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 10,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at