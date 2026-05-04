Toll Brothers Aktie

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WKN: 871450 / ISIN: US8894781033

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toll Brothers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toll Brothers präsentiert in der voraussichtlich am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,56 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Toll Brothers 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,94 Prozent auf 2,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,75 USD im Vergleich zu 13,49 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 10,61 Milliarden USD, gegenüber 10,97 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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