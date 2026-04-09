Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tomra Systems ASA Registered öffnet voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 NOK je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 353,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,57 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,451 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,63 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,54 Milliarden EUR, gegenüber 15,45 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at