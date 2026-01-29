Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Tomra Systems ASA Registered wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,142 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tomra Systems ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 NOK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 399,4 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,68 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 EUR im Vergleich zu 3,72 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 15,68 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at