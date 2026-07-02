Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tomra Systems ASA (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,107 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,49 Prozent auf 436,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tomra Systems ASA (spons ADRs) noch 368,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at