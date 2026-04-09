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Tomra Systems ASA Aktie

Tomra Systems ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938158 / ISIN: US8899052042

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tomra Systems ASA (spons ADRs) wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,095 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tomra Systems ASA (spons ADRs) 0,030 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 322,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,5 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,533 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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