Tomra Systems ASA Aktie
WKN: 938158 / ISIN: US8899052042
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tomra Systems ASA (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tomra Systems ASA (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,082 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 399,6 Millionen USD gegenüber 357,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,356 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,71 Milliarden USD im Vergleich zu 1,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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