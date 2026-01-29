Tomra Systems ASA Aktie

Tomra Systems ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938158 / ISIN: US8899052042

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tomra Systems ASA (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tomra Systems ASA (spons ADRs) ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tomra Systems ASA (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 469,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 424,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,338 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,350 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,57 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,46 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

