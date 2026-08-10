Tonghua Dongbao Pharma Aktie

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WKN: 581443 / ISIN: CNE000000H87

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tonghua Dongbao Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tonghua Dongbao Pharma gibt voraussichtlich am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tonghua Dongbao Pharma in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 813,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 719,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 CNY, gegenüber 0,620 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,27 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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