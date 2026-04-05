Erste Schätzungen: Tonghua Dongbao Pharma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tonghua Dongbao Pharma wird voraussichtlich am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 582,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 561,8 Millionen CNY umgesetzt.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,663 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,83 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,00 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at