Erste Schätzungen: Tonghua Dongbao Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tonghua Dongbao Pharma veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,080 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 84,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,500 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Tonghua Dongbao Pharma nach der Prognose von 1 Analyst 850,2 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 806,1 Millionen CNY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,328 CNY, gegenüber 0,620 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 3,33 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at