Tongkun Group Aktie
WKN DE: A1JP93 / ISIN: CNE1000012X7
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tongkun Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tongkun Group lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,186 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tongkun Group noch 0,090 CNY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 24,29 Milliarden CNY gegenüber 25,26 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,872 CNY, gegenüber 0,510 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 94,32 Milliarden CNY im Vergleich zu 101,27 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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