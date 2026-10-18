Erste Schätzungen: Topaz Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Topaz Energy öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,285 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Topaz Energy ein EPS von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 107,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 45,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 CAD, gegenüber 0,840 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 421,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 324,7 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at