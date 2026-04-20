Erste Schätzungen: Topaz Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Topaz Energy wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,318 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 93,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 88,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,840 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 388,1 Millionen CAD, gegenüber 324,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at