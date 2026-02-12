Erste Schätzungen: TopBuild legt Quartalsergebnis vor

TopBuild wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen, dass TopBuild für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,84 USD, gegenüber 20,29 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at