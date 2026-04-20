TopBuild Aktie
WKN DE: A14UY4 / ISIN: US89055F1030
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TopBuild stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TopBuild wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass TopBuild im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,23 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,36 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte TopBuild noch 1,23 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 18,28 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,41 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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