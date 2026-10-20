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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Topicuscom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Topicuscom stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,370 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,510 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 436,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 624,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,57 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,790 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,80 Milliarden EUR, gegenüber 2,45 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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