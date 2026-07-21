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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Topicuscom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Topicuscom wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,800 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Topicuscom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 440,0 Millionen EUR für Topicuscom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 583,9 Millionen CAD erzielt wurde.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,86 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,790 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,81 Milliarden EUR, gegenüber 2,45 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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