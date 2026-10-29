Erste Schätzungen: TOPPAN PRINTING legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOPPAN PRINTING wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,065 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TOPPAN PRINTING in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,93 Milliarden USD im Vergleich zu 3,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 12,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,98 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net