Erste Schätzungen: TOPPAN PRINTING stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOPPAN PRINTING präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,058 USD je Aktie gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,08 Milliarden USD gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,756 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,45 Milliarden USD, gegenüber 11,27 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at