Toppan Printing Aktie
WKN: 857049 / ISIN: JP3629000005
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toppan Printing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Toppan Printing öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 46,69 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 44,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 32,41 JPY erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Toppan Printing in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 443,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 397,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 245,60 JPY, gegenüber 227,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1.897,62 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.805,03 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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