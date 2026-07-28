TOPPAN PRINTING Aktie
WKN DE: A1J05J / ISIN: US8907473065
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOPPAN PRINTING verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TOPPAN PRINTING wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,145 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,769 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 11,88 Milliarden USD, gegenüber 11,98 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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