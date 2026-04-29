Toppan Printing Aktie
WKN: 857049 / ISIN: JP3629000005
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toppan Printing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Toppan Printing wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 18,36 JPY. Dies würde einer Verringerung von 68,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Toppan Printing 57,79 JPY je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Toppan Printing nach den Prognosen von 3 Analysten 487,57 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 459,30 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 237,91 JPY je Aktie, gegenüber 295,98 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1.801,62 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.717,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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