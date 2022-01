Erste Schätzungen: Topre stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Topre äußert sich voraussichtlich am 10.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 64,92 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Topre noch 48,97 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 65,15 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 177,95 JPY je Aktie, gegenüber 239,28 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 237,05 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 214,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at