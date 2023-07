Erste Schätzungen: Toray Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Toray Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,54 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 24,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 601,13 Milliarden JPY gegenüber 605,87 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 51,20 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 45,49 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.586,88 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.489,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at