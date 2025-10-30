TORAY INDUSTRIES Aktie
WKN DE: A0MVY7 / ISIN: US8908802064
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: TORAY INDUSTRIES stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TORAY INDUSTRIES lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll TORAY INDUSTRIES im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,02 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,766 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 17,47 Milliarden USD, gegenüber 16,81 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
