Toray Industries Aktie

WKN: 853974 / ISIN: JP3621000003

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toray Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toray Industries präsentiert in der voraussichtlich am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren 12,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 654,40 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 629,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 56,56 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 48,93 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.597,75 Milliarden JPY, gegenüber 2.563,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Toray Industries Inc.

Analysen zu Toray Industries Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Toray Industries Inc.

