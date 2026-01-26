Erste Schätzungen: TORAY INDUSTRIES stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TORAY INDUSTRIES wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass TORAY INDUSTRIES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,201 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,20 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,725 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 16,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 16,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

