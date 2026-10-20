Erste Schätzungen: Torex Gold Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Torex Gold Resources wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass Torex Gold Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 542,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 573,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,40 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at