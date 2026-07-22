Torex Gold Resources Aktie
WKN DE: A2AMAJ / ISIN: CA8910546032
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Torex Gold Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Torex Gold Resources lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,34 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 420,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 351,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,40 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,15 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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