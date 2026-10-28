Torishima Pump Mfg Aktie

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WKN: 866712 / ISIN: JP3636600003

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Torishima Pump Mfg veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Torishima Pump Mfg stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 118,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,53 Prozent auf 19,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 299,57 JPY je Aktie, gegenüber 224,94 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 106,67 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 92,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

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