Erste Schätzungen: TORM A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TORM A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,41 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TORM A 3,95 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 517,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,07 Milliarden DKK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 USD im Vergleich zu 19,24 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 8,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at