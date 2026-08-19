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WKN: 861568 / ISIN: US8910921084

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19.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toro wird voraussichtlich am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Toro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,06 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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