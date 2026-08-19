Toro Aktie
WKN: 861568 / ISIN: US8910921084
|
19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Toro wird voraussichtlich am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Toro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,06 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,51 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toro Co.
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Toro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Toro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Toro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Toro Co.
Aktien in diesem Artikel
|Toro Co.
|83,14
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.