Toromont Industries Aktie
WKN: 914305 / ISIN: CA8911021050
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toromont Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Toromont Industries stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,70 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Toromont Industries 1,53 CAD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,38 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,47 Milliarden CAD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,19 CAD je Aktie, gegenüber 6,11 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,69 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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