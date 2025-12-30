Erste Schätzungen: TOSEI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOSEI wird voraussichtlich am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,70 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 52,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,75 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,81 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 147,71 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 123,72 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 97,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 82,19 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at