Erste Schätzungen: TOSEI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOSEI lädt voraussichtlich am 06.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass TOSEI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 87,66 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 84,36 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TOSEI in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 49,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 46,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 163,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 152,18 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 119,13 Milliarden JPY, gegenüber 94,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at