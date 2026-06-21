Erste Schätzungen: TOSEI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOSEI äußert sich voraussichtlich am 06.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 34,74 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TOSEI 41,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll TOSEI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,39 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 164,33 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 152,18 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 118,58 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 94,69 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at