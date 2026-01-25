Erste Schätzungen: Toshiba TEC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Toshiba TEC lädt voraussichtlich am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 27,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Toshiba TEC noch ein Gewinn pro Aktie von 10,85 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 133,15 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Toshiba TEC einen Umsatz von 136,35 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,65 JPY im Vergleich zu 565,44 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 544,40 Milliarden JPY, gegenüber 577,02 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

